آخر مستجدات المعارك في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة -

تتواصل المعارك العنيفة في مختلف جبهات محافظة مأرب منذ 10 أيام ، تكبدت فيها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العدة والعتاد، ولم تستطيع إحراز أي تقدم.

وذكرت مصادر في جبهة مراد ان قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات حوثية، واسرت عشرات العناصر الحوثية.

وفي جبهة الجدعان لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم، إثر هجوم شنته قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، على مواقع تمركزها في ذات الجبهة.

وفي جبهة المشجع اعلن ابطال اللواء 13 مشاة تمكن قوات اللواء من اسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق موقع الجيش الوطني في الجبهة .

واكد ابطال اللواء أن الطائرة هي الثالثة وكنت تواكب تسلل عناصر حوثيين بإتجاه ميسرة الجبهة . فيما تم التعامل مع العناصر الحوثية المتسلله واجبارها على العودة بعد تلقيها خسائر بشرية وعتاد. الاربعاء17-2-2021

و شنت مدفعية الجيش، قصفاً مكثفاً على مواقع متفرقة، لمليشيا الحوثي، غرب وشمال غرب، محافظة مأرب.

واستهدف القصف، تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي، في جبهة صرواح غرب المحافظة وجبهة الجدعان في الأطراف الشمالية الغربية للمحافظة.

الى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بغارات محكمة، يوم الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2021م، تعزيزات تابعة للمليشيا الحوثية، في الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعاً لعناصر مليشيا الحوثية، قرب مفرق الجوف.