شكرا لبحثكم عن خبر قوات تابعة للرئيس هادي تغادر الجنوب للقتال في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الوية الحماية الرئاسية، الأربعاء، التوجه إلى محافظة مأرب لتعزيز القوات الحكومية في المعارك الدائرة منذُ حوالي أسبوعين مع المسلحين الحوثيين.

وقال الحساب الرسمي لألوية الحماية الرئاسية في تويتر، إن قوات الحماية الرئاسية تتجه إلى محافظة “مأرب” ميدان العزو والكرامة والدفاع عن هوية وعزة الشعب اليمني.

وكان نائب رئيس مجلس النواب “محسن باصرة ،دعا الحكومة الشرعية إلى اعلان النفير العام وإمداد القوات في مأرب بالعتاد والذخيرة وتحريك الجبهات الأخرى.

وقال في تغريدات بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، يا قيادة الدولة ومكونات الشرعية باليمن، التاريخ لن يرحمنا اذا دخل الحوثيين مأرب فهم يجهزوا ومستميتين رغم خسائرهم الكبيرة.