شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يتوقع موعد دخول الربيع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع الفكلي اليمني محمد عياش،الأربعاء، بداية دخول فصل الربيع في اليمن ابتداء من يوم الجمعة القادمة الموافق 2021/2/19. وقال عياش، بمنشور له على “فيسبوك” ، أجواء ربيعيه دافِئة بوجهٍ عام، وحاله جويه ماطره ومحدودة النطاق من المُحتمل أن تتأثر بِها بعض الأجزاءِ الغربية من المُرتفعات الجبلية ومناطقَ اُخرى من سهول تهامة ابتداء من الجمعة 2/19.

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