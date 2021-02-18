شكرا لبحثكم عن خبر ضبط شحنة كبيرة من المخدرات بعد يوم من ضبط كميات مماثل من مادة الهيروين في بحر العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت البحرية الملكية البريطانية الأربعاء عن ضبط 2.4 طن من المخدرات تزيد قيمتها على 15 مليون دولار في بحر العرب في عملية استمرت عشر ساعات. وقالت إن السفينة الحربية HMS Montrose العاملة تحت قيادة القوات البحرية المشتركة عثرت على الشحنة التي تحتوي على الحشيش والهيروين والميثامفيتامين بعد تفتيش سفن مشبوهة. ولفتت إلى إنها عثرت قبل يومين على 275 كيلوغراما أخرى من الهيروين في نفس المنطقة.

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