شكرا لبحثكم عن خبر عملية هجومية استباقية على مواقع حوثية في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت وحدات مشتركة من الجيش والمقاومة الجنوبية عملية هجومية استباقية على مواقع يتمركز فيها مسلحون حوثيون في شمال الضالع. وقالت مصادر عسكرية إن العملية جرى تنفيذها بعد منتصف ليلة الثلاثاء استهدفت مواقع حوثية في قطاع هجار-باب غلق جنوبي منطقة العود، بالضالع. وأسفرت العملية عن قتلى وجرحى بين المسلحين الحوثيين.

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