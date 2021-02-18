إصابة اثنين من أكاديميي جامعة صنعاء إثر عراك بينهما بالسلاح الأبيض 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أكاديميان في جامعة صنعاء، مساء الأربعاء، بعد اشتباك بينهما، على إثر خلاف وقع بين أطفالهما.

وقالت مصادر محلية، إن شجارا وقع بين أطفال كلا من الدكتور علي الأشبط، والدكتور عبد الله معمر، تطور إلى اشتباكات بالسلاح الأبيض بين الأكاديميين، "معمر والأشبط"، واللذين يسكنان بالقرب من بعض داخل سكن الجامعة.

وأوضحت المصادر، أن أحد أطفال الدكتور عبد الله معمر تعرض للإعتداء، فخرج من منزله؛ لكي يقوم بضرب الأطفال الذين اعتدوا على طفله، بالتزامن مع خروج الدكتور علي الأشبط مع ابنه، ما أدى الى وقوع اشتباكات بينهما، بالسلاح الأبيض، نتج عنه جرح كلا منهما بجروح بالغة، حتى سالت الدماء، ونقلا إلى المشفى لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن الدكتور عبد الله معمر هو دكتور في كلية الأداب قسم الإجتماع، وهي نفس الكلية التي يعمل فيها الدكتور الأشبط والذي يعمل في قسم التاريخ.

وأثارت هذه الحادثة استهجان الناشطيين على وسائل التواصل، كون الدكتور "معمر والأشبط"، من المثقفين والأكاديميين، وهذه التصرفات لا تليق بهما. مرجعين السبب إلى "الوضع السيء الذي وصل اليه اليمنيين بمختلف شرائحهم الإجتماعية".