الصحة العالمية تنفذ حملة التحصين ضد الكوليرا في "حضرموت"

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت منظمة الصحة العالمية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الأربعاء، الجولة الثانية من حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت منظمة الصحة في تغريدة لها على "تويتر"، إنها "ومن خلال مشروع الصحة والتغذية الطارئ المدعوم من البنك الدولي، أطلقت الجولة الثانية من حملة التحصين الفموي ضد الكوليرا في مديرية حجر بمحافظة حضرموت".

وأوضحت أن عدد المستهدفين 39 ألف شخص باللقاح في مديرية حجر بحضرموت".

هذا وكانت "اليونيسف" قد نفذت الجولة الثانية من الحملة ذاتها في محافظة الضالع مطلع الشهر الجاري.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية، كانت قد قالت في وقت سابق الشهر الجاري، "إنها رصدت 78 وفاة وأكثر من 218 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا باليمن خلال 11 شهرا من العام 2020".



وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها، أن 78 شخصا توفوا بوباء الكوليرا، فضلا عن الاشتباه بإصابة 218 ألف آخرين بالوباء خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى "أن محافظات تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب) والبيضاء وإب (وسط) وصنعاء (شمال) هي أكثر المحافظات التي شهدت انتشارا للوباء".



وفي 26 نوفمبر الماضي، أعلنت الصحة العالمية تسجيل 53 وفاة، و204 آلاف و291 إصابة بالكوليرا في اليمن، خلال العشرة أشهر الأولى من 2020.



والكوليرا من الأمراض المعوية المعدية، التي تنتقل إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة بالبكتيريا من مرضى آخرين مصابين بالجرثومة.