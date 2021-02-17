شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزنداني يبحث مع وكيل وزارة الخارجية السعودي القضايا المتعلقة باوضاع الجالية اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى الرياض الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية السعودي للشؤون القنصلية تميم الدوسري، عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع الجالية اليمنية في المملكة.



وفي اللقاء، أعرب السفير الزنداني عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على رعايتهما الكاملة للجالية اليمنية في المملكة وتوجيهاتهما الكريمة بإيلاء اليمنيين المقيمين في المملكة كل الرعاية والاهتمام وتذليل الصعوبات أمامهم.

وثمن الزنداني، الدور العربي القومي الصادق للمملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.

من جهته، أعرب وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية، عن تقديره لجهود السفير الزنداني واهتمامه بمتابعة القضايا المتعلقة بأوضاع الجالية اليمنية في المملكة وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.