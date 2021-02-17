انعقاد مؤتمر تعريفي بمؤتمر نموذج اليمن لمحاكاة الأمم المتحدة في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، مؤتمرا تعريفياً بمؤتمر نموذج اليمن لمحاكاة الأمم المتحدة، الذي تستضيفه المكلا خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 100 شابا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية وتنظمه مؤسسة عداله للتنمية القانونية.



وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة لدكتور عمر باوزير، أن المؤتمر سينفذ في اليمن لأول مرة ويهدف لتأهيل الشباب وفق نموذج محاكاة الأمم المتحدة..مشيراً الى أن التحضيرات بدأت منذ شهر يوليو 2020م، .

وأشار الدكتور باوزير، إلى أن عدد المتقدمين للمشاركة في المؤتمر بلغوا 1605 شابا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار 100 منهم فقط للمشاركة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا.