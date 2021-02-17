المهرة: السلطة المحلية تدعو لتعزيز إجراءات الأمن ومكافحة التهريب 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، على أهمية تعزيز إجراءات الأمن ومكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكالها للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وشدد خلال بقائد خفر السواحل بالمحافظة، العميد ركن محمد طارش الحمادي، على ضرورة التعامل بحزم وحسم مع كافة عصابات التهريب. بحسب ما نقله المركز الإعلامي للمحافظة.

وناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بعمل ومهام خفر السواحل؛ ومنها استكمال تأسيس قوام قوات خفر السواحل وتوفير مبنى لها.

وشدد اللقاء على تعزيز دورها في حماية شواطئ المحافظة، وضبط كافة أشكال التهريب من خلال رفع اليقضة، وترقيم قوارب الصيد السمكي بكافة أنواعها وصرف تراخيص مزاولة المهنة.

وأكد نيمر دعم السلطة المحلية لقوات خفر السواحل وتقديم لها كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يمكنها من تأدية مهامها الوطنية بالشكل المطلوب.

وثمن النجاحات الأمنية المحققة والجهود والتضحيات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشكل عام في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة.