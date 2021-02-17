تعز: مقتل طفل برصاص قناص مليشيات الحوثي غربي المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل، اليوم الأربعاء، برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية، شمالي شرق مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال مركز تعز الحقوقي، إن الطفل "حسام طلال حسان حسين"، (14 عامًا)، قتل برصاصة قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة الحرير، بشارع الأربعين".

وأوضح أن الطفل "حسام، أصيب بطلقة القناص الحوثي بالرأس؛ ليفارق على إثرها الحياة على الفور".

ومطلع الشهر الجاري أعلنت رابطة أسر ضحايا القنص والألغام بتعز، قنص وإصابة 366 طفلا تتراوح أعمارهم بين عاماً واحداً و17 عاماً، برصاص القناصة التابعين لمليشيا الحوثي خلال الفترة من مارس 2015 وحتى ديسمبر 2020.

وقالت الرابطة، إن "مديرية القاهرة وسط تعز احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا رصاص قناصة ميليشيا الحوثي".

ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية مئات الضحايا في مدينة تعز، والذين سقطو بفعل القنص والالغام الحوثية اغلبهم من النساء والأطفال.

