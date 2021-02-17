شكرا لبحثكم عن خبر صحفيات يطلقن "هودج" كأول منصة نسوية يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنطلق اليوم الأربعاء منصة "هودج" وهي منصة نسوية مخصصة للنساء اليمنيات ويديرها فريق تحرير من الصحفيات.

المنصة التي تعد الاولى في اليمن تأتي كجزء من مشروع مكانتي المنفذ من قبل الوكالة الفرنسية لتنمية الاعلام بالشراكة مع مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وبتمويل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وقد عمل مشروع مكانتي على المدى الستة الأشهر الماضية على تدريب 53 صحافية وصحافي علي المهارات الإعلامية في قضايا المناصرة و المساواة بين الجنسين في الاعلام، كما تم تزويد الصحافيات بأدوات ومهارات القيادة الاعلامية في سبيل تمكينهن للوصول الي مراكز صنع القرار في المؤسسات الاعلامية اليمنية، ويستهدف المشروع خمس محافظات رئيسية وهي تعز ، صنعاء ، الحديدة ، عدن ، حضرموت.

لقد عملت الصحفيات بشغف عقب التدريب حيث أنجزن مواد حصرية لمنصة "هودج" ، ركزت على القضايا التي تهم النساء والقضايا المنسية والمغيبة حيث وتم انتاج 49 مادة كمرحلة أولى و تنوعت المواد ما بين تقارير مكتوبة ومرئية و متعددة الوسائط وبودكاست.

وتأتي المنصة لتشجيع الدور الريادي للنساء في الاعلام اليمني حيث تتكون هيئة تحرير المنصة من الصحفيات لتكون أول منصة نسويه يمنية بفريق نسوي "منهن ولأجلهن".

وتعمل المنصة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين حيث تسعى إلى نشر المحتوى في العديد من المواقع المحلية الشريكة.