وزير المياه يفتتح ورشة تعريفية بمشروع بناء قدرات الأفراد والمؤسسات المتضررة من الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تعريفية بمشروع رفع كفاءات الأفراد والمؤسسات المتضررة في عدن من آثار الحرب، تنفذها منظمة اوكسفام بتمويل من التعاون الألماني.



و أكد الوزير الشرجبي، اهتمام الوزارة بالمشروع، من أجل توفير خدمات البنية التحتية لقطاع شبكة المياه والصرف الصحي المتهالكة والقديمة والتي تحتاج لمشاريع التحديث والتوسعة وتشغيل محطة الصرف الصحي المتوقفة في المديريات الأكثر كثافة سكانية (صيرة، والمعلا، والتواهي) التي يستهدفها المشروع.

ولفت الشرجبي، إلى ان المشروع سيسهم في عمل الحلول لمنظومة المجاري في عدن، بما في ذلك خطوط النقل في تلك المديريات، واعادة تأهيل محطة العريش للصرف الصحي، اضافة إلى برنامج التأهيل والتدريب لكوادر مؤسسة المياه والصرف الصحي وكذا صندوق النظافة.

وناقشت الورشة مشروع بناء قدرات الافراد والمؤسسات المتضررة من الحرب ،وذلك بعرض تقديمي عن حالة وفجوات نظام الصرف الصحي ،وآلية المشروع وفهم مكوناته ،وقد اثريت الورشة بالنقاشات والمقترحات والملاحظات القيمة من قبل المشاركين والمختصين.

حضر الورشة وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، ووكيل مساعد وزارة التخطيط منصور زيد، وعدد من مدراء مديريات محافظة عدن.

وعلى هامش الورشة، بحث الوزير الشرجبي مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مارتن اندريس، ومنسقة قطاع المياه والإسكان للصليب الأحمر في اليمن، ماري بل مارتن، ومندوب قطاع المياه والإسكان للصليب الأحمر في عدن، رشيد الشحال، إقامة مشاريع تنموية لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقته عدن.

وأكد الوزير الشرجبي على ضرورة ضمان استمرار تمويل وتوليد الطاقة التشغيلية لحقول المياه، لتثبيت ضخ المياه دون انقطاع.