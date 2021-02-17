شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي اللواء منصور ثوابة في استشهاد أخيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الركن منصور ثوابة قائد المنطقة العسكرية الثالثة، عزاه في استشهاد أخيه البطل الرائد محمد عبدالله ثوابة وهو يؤدي واجبه الوطني في ميادين الشرف والعزة والكرامة.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية الشجاعة التي سطرها مع رفاقه الأحرار من ضباط وجنود القوات المسلحة ورجال المقاومة والقبائل الميامين، في مواجهة أعتى هجمات للمليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من ملالي الإجرام في إيران.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه وكافة آل ثوابة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.