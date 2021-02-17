شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي قائد المنطقة العسكرية الثالثة في استشهاد شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، عزاه فيها باستشهاد شقيقه الرائد محمد ثوابة.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده وكافة الشهداء الابرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.