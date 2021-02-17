شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير بحيبح يبحث مع ممثلي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي دعم القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أدهم رشاد، وممثل البنك الدولي لدى اليمن جورج كوسا، عدد من الموضوعات المتصلة بدعم وتطوير وتعزيز القطاع الصحي.



واطلع وزير الصحة خلال اللقاء، بحضور وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، على مشاريع البنك الدولي المنفذة في بلادنا عبر منظمة الصحة العالمية منها مشروعات الصحة والتغذية في حالات الطوارئ ومشروع الاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومشروع الرعاية الصحية وتحسين الوصول إلى الصحة والتغذية والصحة العامة وخدمات المياه والصرف الصحي.

وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة تنفيذ المشاريع ذات الأثار المستدامة التي تسهم في إيجاد البنى التحتية الفنية والبشرية لقطاع الصحة..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة بما يسهل عمل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وتنفيذ المشاريع المختلفة.