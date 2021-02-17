لقاء تشاوري بمأرب يناقش أوضاع النازحين الجدد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء تشاوري موسع عقد، اليوم، بمحافظة مأرب، مستجدات الاوضاع الانسانية للنازحين في المحافظة لاسيما النازحين الجدد جراء الاعتداءات الاخيرة لمليشيات الحوثي الارهابية علی مخيمات النازحين في مديرية صرواح.



واستعرض اللقاء الذي ضم ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية، مستجدات الأوضاع الإنسانية في المحافظة ومستوی استجابة المنظمات للاحتياجات والتدخلات الإنسانية ومايتعرض له النازحين من إعتداءات مستمرة وتهجير قسري متواصل من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

وفي اللقاء اوضح مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل عبد الحكيم القيسي، أن الحالة الإنسانية للنازحين الجدد من مخيمات صرواح حرجة واحتياجاتهم لتدخل طارئ جراء القصف المتكرر الذي تشنه مليشيات الحوثي الإنقلابية على المخيمات كان اخرها استهداف مخيم الزور قبل يومين..مؤكداً غياب دور المنظمات الدولية في الاستجابة الانسانية الطارئة تجاه هؤلاء النازحين.

ودعا القيسي المنظمات الدولية الى التحرك العاجل لتقديم الدعم الانساني الطارئ للنازحين والمهجرين الجدد من مخيمات صرواح..مشيرا الی توجيهات قيادة السلطة المحلية بشأن تشكيل لجنة مشتركة من المنظمات والمكاتب الحكومية المعنية لتقصي الحقائق من أوضاع النازحين الذين تضرروا من الهجمات الأخيرة من قبل المليشيات على مخيماتهم ومنازلهم.