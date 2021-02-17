‏الارياني: استمرار تهريب الاسلحة الايرانية لمليشيا الحوثي تهدف لتصعيد أنشطتها الارهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنات اسلحة على متن سفينتين ايرانيتين كانتا متجهتين إلى اليمن عبر خليج عدن، يؤكد استمرار النظام الايراني في تزويد مليشيا الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية".



وأضاف وزير الاعلام والثقافة والسياحة في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان استمرار إمدادات ايران لمليشيا الحوثي تهدف الى تصعيد عملياته القتالية في مأرب وأنشطتها الارهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية"‏.

واشار الارياني ،الى ان استمرار طهران في تهريب الاسلحة لمليشيا الحوثي امتداد لسياسات نشر الفوضى في المنطقة، وتدخلاتها السافرة في الشأن اليمني وعدوانها على اليمنيين، واختراق لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تزويد المليشيا بالأسلحة، وتحدي صارخ لإرادة المجتمع الدولي في احلال السلام وفقا للمرجعيات الثلاث‏.

ودعا الارياني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط على ايران لوقف تدخلاتها في اليمن، ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، والتي تعيق الحل السياسي وتفاقم المعاناة الانسانية، وتنتهك القرارات الدولية ذات الصلة بالازمة، وتشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين.