شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش آلية صرف مرتبات القطاع الحكومي لشهر يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد ،اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، آلية صرف مرتبات القطاع الحكومي لشهر يناير، ومتابعة التعزيز المالي.



وأوضح نيمر في الاجتماع الذي ضم مدراء عموم الشؤون المالية والإدارية عدنان بادينار، ومكتب المالية عويضان يسهول، ومكتب الخدمة المدنية علي شرية، أن تأخير صرف المرتبات في موعدها يعود الى ظروف استثنائية..مؤكدا على أهمية أن تتم عملية صرف المرتبات بشكل سلس، وإن تعتمد الآليات المتبعة لصرف مرتبات شهر يناير على بقية الأشهر القادمة.