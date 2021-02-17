اكثر من 880 ألف مستفيد من مشاريع مؤسسة "تنمية" في محافظتي مأرب وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مؤسسة تنمية الشبابية الاجتماعية، أن إجمالي عدد المستفيدين من المشاريع الانسانية والتنموية التي نفذتها خلال الست السنوات الماضية بلغ 881 ألف و552 مستفيد معظمهم من النازحين والفئات الاشد فقراً في المجتمع في محافظتي مأرب وتعز.



وذكرت المؤسسة في تقرير لها وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن المشاريع التي نفذتها خلال الفترة من 2014 وحتى 2020م بلغت 11 ألف و185 مشروعا شملت مجالات (المياه النقية ، والأمن الغذائي ، وكفالة الايتام ، والمساعدات النقدية والصحة والحماية والايواء ) تركزت معظمها في محافظتي مأرب وتعز .

واوضحت المؤسسة، أن إسهاماتها في مجالات التنمية البشرية والتعليم بلغت اكثر من 900 مشروع وبرنامج ، استفاد منها أكثر من 60 ألف شخص في المحافظتين..مثمنة دعم شركائها ودورهم في تمويل مشاريع وانشطة المؤسسة التي ساهمت في التخفيف من معاناة النازحين والأسر الفقيرة ، واحياء قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع.