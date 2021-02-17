اجتماع بمأرب يناقش اوضاع واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمحافظة مأرب، اليوم، برئاسة نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، أوضاع القطاع الصحي في المحافظة واهم احتياجاته وسبل الارتقاء بمستواه ورفع كفاءته .



وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، استمع نائب الوزير من مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، الى شرح موجز عن وضع القطاع الصحي في المحافظة وما يعانيه من صعوبات في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن عموما ومحافظة مأرب بشكل خاص مع استمرار حركة النزوح اليها بشكل يومي .

وتعرف دحان، على امكانيات القطاع الصحي بمأرب وقدراته المتاحة لمواجهة جائحة كورونا..مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق مع مؤسسات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية القطاع الصحي بمأرب وخاصة فيما يتعلق بالوضع الوبائي..موكداً استعداد وزارة الصحة للتعاون والتسنيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لتذليل كافة الصعوبات والتحديات الذي يواجهها القطاع الصحي بمأرب وتوفير اهم احتياجاته لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها مليشيا الحوثي على المدنيين في محافظة مأرب.

واشاد نائب وزير الصحة، بأداء دور القطاع الصحي في محافظة مأرب واستمراره في تقديم خدماته الصحية المختلفة بامكانياته البسيطة للنازحين والمجتمع المضيف في المحافظة في مثل هذه الاوضاع الراهنة.

الى ذلك تفقد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان ووكيل الوزارة الدكتور مصلح التوعلي، سير العمل بهيئة مستشفى مأرب العام بمحافظة مأرب وطافا في أقسام المستشفى المختلفة، واستمعا من رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، إلى شرحاً مفصلاً عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى لمرتاديه وفي مقدمتهم جرحى الجيش الوطني والمقاومة، إلى جانب التطوير والتحديث الذي يشهده المستشفى في مختلف الأقسام..مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في استقبال وعلاج جرحى الجيش والمقاومة الذين اصيبوا في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية ودحر مليشيا الحوثي الكهنوتية الانقلابية.

كما تفقدا سير العمل في مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة وتعرفا من مدير عام المستشفى الدكتور علي السعيدي على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى والصعوبات والتحديات التي يواجهها المستشفى واهم احتياجاته الضرورية من حيث الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر التخصصية.