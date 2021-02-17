رئيس الوزراء يناقش مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.



كما تم استعراض جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية المشتركة بين اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون والمقرر عقده مطلع مارس القادم، لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الريادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال ووقوفه مع الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب..لافتاً الى المهام الماثلة امام الحكومة الجديدة والاهداف التي تسعى الى تحقيقها والتحديات التي تواجهها والدعم المطلوب لانجاح اعمالها ومهامها في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

بدوره أكد امين عام مجلس التعاون، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني وتعزيز أمنه واستقراره في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.