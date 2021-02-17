تشييع رسمي وشعبي لجثمان قائد اللواء 203 مشاة الشهيد البطل محمد العسودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شُيّع بمحافظة مأرب، اليوم، جثمان الشهيد البطل العميد محمد عبدالعزيز العسودي، قائد اللواء 203 مشاة، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في طليعة أبطال الجيش وأحرار اليمن الذين يدافعون عن الثوابت والمكتسبات الوطنية ويواجهون عدوان مليشيا الحوثي الانقلابية المرتهنة لنظام الملالي في طهران.



وحمل جثمان الشهيد البطل على أكف حرس الشرف ملفوفًا بالعلم الجمهوري، إلى مقبرة الشهداء بمارب، في موكب جنائزي مهيب تقدمه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، ووكيلي محافظة ذمار عبدالوهاب معوضة وفضل الحربي، ومدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية وجموع غفير من أقارب الشهيد وأهله ومحبيه.

وخلال التشييع، أشاد العميد الأشول، بمناقب الشهيد العسودي، وتضحياته الخالدة في المعركة الوطنية للدفاع عن الثورة والجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيا الحوثي الكهنوتية..مؤكداً أنه كان مثالاً للجندي المخلص والقائد الفذ.