الوزير شبيبة يناقش سير أداء مكتب الاوقاف بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب الأوقاف بساحل حضرموت أحمد السعدي، سير أداء المكتب في الفترة السابقة وانجازاته وخطته للعام الجاري.



وتطرق اللقاء، إلى الجهود التي يقوم بها المكتب واهتماماته بالعمل التوعوي والدعوي في نشر ثقافة الوسطية و الاعتدال ووحدة الصف، والتحذير من الأفكار المتطرفة، ومن الفكر الحوثي الصفوي الايراني وخطورته على الفرد والمجتمع اضافة الى الجوانب الارشادية والتعليمية في تدريس القرءان والعلوم الشرعية.

وشدد الوزير شبيبة، على بذل مزيد من الجهد في تنفيذ خطط العام الجاري، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب الإداري، واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية في العمل.. مؤكداً تقديم الوزارة كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير أداء العمل..مشيراً الى دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، لإنجاح عمل الوزارة للإضطلاع بدورها الوقفي والإرشادي والقيام بالمهام الدينية والوطنية وتعزيز روابط الأخوة والمحبة والتنوير بين أفراد المجتمع.