المواصفات والمقاييس تتلف 2261 كيس من الدقيق والأرز المخالف في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بالعاصمة المؤقتة عدن، 2261 كيساً من منتج الدقيق والأرز المخالف للمواصفات القياسية .



وأوضح مدير عام الهيئة، حديد الماس، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة أتلفت عبر مكتبها في في ميناء المعلا 1636 كيساً من منتج دقيق بعد أن تبين وجود رطوبة أدت الى ظهور أعفان فطرية في المنتج، وأتلفت 625 كيساً من منتج أرز تبين بعد الضبط والتفتيش والمعاينة للمنتج وجود حشرات ونمو يرقات في الاكياس، مما جعله مخالفا للمواصفات القياسية .. مشيراً إلى أنه تم عملية الاتلاف في مقلب المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن.

واضاف حديد، أن منتجي الدقيق والأرز تعتبر من المنتجات الضرورية للمواطنين والأكثر استهلاكا، لذا تحرص الهيئة على جودة هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.