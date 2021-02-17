وزير الشباب يوقع على عقد إستكمال المرحلة الثالثة من مشروع استاد سيئون الاولمبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على عقد إستكمال المرحلة الثالثة من أعمال مشروع إستاد سيئون الأولمبي .



وحث البكري الشركة المنفذة على سرعة استكمال العمل وتنفيذ كافة البنود بأسرع وقت طبقاُ للمواصفات الحديثة .. مشيراً إلى إهتمام القيادة السياسية والحكومة الدائم بالشباب والرياضة وما يتضمنه ذلك من إنشاء ملاعب وصالات جديدة وإعادة تأهيل وترميم الملاعب والصالات والاندية التي تضررت من الحرب.

ويشمل المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل حكومي بكلفة بلغت ٤٧٤ مليون و ٤٥٦ ألف و ٣٧٢ ريالا يمني، على أعمال انشاء مضمار ترتان لألعاب القوى اضافة الى رصف المكعبات الخرسانية " الانترلوك" وتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية وتجهيز الملحقات الخاصة الملعب.