سفير اليمن في فرنسا يبحث مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى باريس رياض ياسين، اليوم، مع رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا سكرتير العلاقات الدولية، كارلوس كوندي، و محللة سياسات قسم الشرق الأوسط وإفريقيا سكرتير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) سناء العطار، مستجدات الأوضاع في بلادنا.



واستعرض اللقاء، تداعيات انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية، على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الست الأخيرة منذ سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة والبنك المركزي.

وتناول اللقاء البحث في كيفية دعم التعاون المشترك بين المنظمة والحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه عبر موندي، عن رغبتهم في زيارة العاصمة المؤقتة عدن واللقاء بالمسؤولين للبحث في تفاصيل المشاريع التنموية التي تنوي المنظمة تنفيذها في اليمن حسب خطتها المستقبلية.

وأكد السفير ياسين، ترحيب الحكومة اليمنية بهذه الخطوة المهمة لدعم السياسات التعاونية والتنموية في اليمن، ورحب بالبرنامج المزمع تنفيذه والذي يحضي بدعم الاتحاد الأوروبي.