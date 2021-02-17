وزير الخارجية يبحث مع نظيره الايرلندي القضايا المتصلة بالوضع السياسي والإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير خارجية جمهورية ايرلندا سيمون كوفيني ،سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا المتصلة بالوضع السياسي والإنساني في اليمن.



وخلال اللقاء، اكد وزير الخارجية حرص الحكومة على تحقيق السلام والمصالحة الوطنية وانهاء الحرب العبثية التي يشنها الحوثيون في اليمن والزج بالأطفال والمغرر بهم في حروب خاسرة دون اكتراث للدماء التي تسفك والمعاناة التي تزداد..معتبراً دعم الحرس الثوري الايراني لمليشيا الحوثي يؤكد الطبيعة الإرهابية للكيانين..مشدداً على أهمية الضغط على النظام الإيراني لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

ونبه وزير الخارجية، الى خطورة وضع خزان النفط صافر وما يشكله من تهديد بيئي وانساني واقتصادي على اليمن والمنطقة..منوهاً بأهمية وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي بهذه القضية واستمرار المليشيا في المماطلة وعدم السماح للفريق الفني الاممي بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه وتفريغه.

وأشار الوزير بن مبارك، الى حرص الحكومة على تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن والعمل على حماية المرأة أثناء النزاع واشراكها في العملية السياسية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الايرلندي حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن والاستعداد للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية ودعم القضية اليمنية في مجلس الامن خلال العضوية الحالية لايرلندا في المجلس.