المحولي يطلع على سير العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والمهنية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم، على سير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية بمحافظة حضرموت.



وأكد المحولي خلال لقاءه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب التعليم الفني في حضرموت الساحل الدكتور عبدالباقي الحوثري، سعي الوزارة ضمن خططها هذا العام معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه العمل التعليمي والتدريسي في المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظات اليمنية بما يخدم الطلاب ويرفع من قدراتهم المهاراتيه في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات السوق المحلي .

وناقش اللقاء بحضور الوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة مدير عام الاختبارات راشد الاثوري، ومدير عام الموارد البشرية بوزارة التعليم الفني فؤاد المقطري، التنسيق المشترك في تطوير وتحسين العملية التعليمية بمختلف التخصصات المهنية والفنية في كافة المعاهد ، ومعالجة التحديات التي تواجه العمل ، بالاضافة الى وضع الكادر المحال للتقاعد وإمكانية عمل إحلال بالكادر المتعاقدرمن التخصصات الهندسية والتخصصية .