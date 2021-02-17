لجنة التحقيق الوطنية تعقد لقاءاً موسعاً مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، لقاءاً موسعاً مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المعتمدين لدى اليمن.



واستعرض اللقاء، جهود اللجنة الوطنية في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل المتغيرات الكثيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الزمنية الأخيرة، وكذا التحديات التي تواجهها اللجنة في سبيل استمرار عملها خاصة مع تصاعد حدة الانتهاكات واتساع رقعتها.

من جانبهم عبر سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق في ظل الظروف الاستثائية التي تمر بها اليمن..مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكبير والمتواصل للجنة.