محافظ عدن يناقش المشكلات البيئية بالمحافظة وسبل معالجتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة المياه والبيئة، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار ناصر العولقي الوضع البيئي وجملة المشكلات البيئية التي تُعاني منها العاصمة المؤقتة عدن.



وخلال اللقاء ، أكد المحافظ لملس أن عدن تُعاني مشكلات بيئية عديدة، أبرزها مشكلة تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، وأعمال ردم الشواطئ والبناء بالمحميات الطبيعية، وغيرها من المشكلات التي تتطلب دراسات متكاملة وتدخلات سريعة بهدف معالجتها.

من جانبه اشار الوكيل العولقي إلى حرص قيادة الهيئة على الوقوف المباشر على وضعها البيئي، والاطلاع على المشكلات البيئية التي تُعاني منها، والمساهمة في حلها بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا الجانب.

وبدوره استعرض مدير عام فرع الهيئة في عدن، المهندس، فيصل الثعلبي، مُجمل المشكلات البيئية المرصودة لدى الفرع ومخاطرها، بالإضافة إلى المقترحات الكفيلة بمعالجتها.

حضر اللقاء عدد من مدراء العموم في الهيئة ومدراء فروعها في عدد من المحافظات والمسؤولين بالمحافظة .