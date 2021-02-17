شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مدرسة 30 نوفمبر بروضة شبوة بتمويل كويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة سالم حنش، اليوم، مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الاساسي بعد اعادة ترميمها بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله الكوري الكويتية.



وثمن حنش بالدعم الكوتي في اعادة تأهيل المنشآت المدرسية، ومساهمتها في تحسين بيئتها المدرسية .

من جانبه أشار أمين عام جمعية طالب العلم بحضرموت وسيم حديجان، الى حزمة من تدخلات الجمعية في القطاع التربوي بمديرية الروضة.