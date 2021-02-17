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افتتاح مدرسة 30 نوفمبر بروضة شبوة بتمويل كويتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

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افتتح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة سالم حنش، اليوم، مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الاساسي بعد اعادة ترميمها بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله الكوري الكويتية.

 

وثمن حنش بالدعم الكوتي في اعادة تأهيل المنشآت المدرسية، ومساهمتها في تحسين بيئتها المدرسية .

 

من جانبه أشار أمين عام جمعية طالب العلم بحضرموت وسيم حديجان، الى حزمة من تدخلات الجمعية في القطاع التربوي بمديرية الروضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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