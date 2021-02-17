شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد مراسل قناة فضائية شهيرة يكشف صوت وصورة القوات المسيطرة على سد مأرب " اليوم الاربعاء" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر مراسل قناة اليمن الفضائية الرسمية عبدالله ابو سعد فيديو حديث لسد مأرب موثق بتاريخ اليوم 17 فبراير لدحض مزاعم الحوثيين في الوصول اليه.

وبطريقة ذكية ظهر ابو سعد وهو يغسل رأسه من مياه السد مشيرا الى انخفاض مستوى المياه بنسبة 15 مترا بعد فتح البوابات الرئيسية والقنوات الزراعية لري المزارع.

وقال ناشطون إن الفيديو رسالة قوية وصلت كما يجب.. لا يستحق عيال إيرلو الذكر أصلا وهاهو السد لا يبالي بالجيف عجز ألف قناة ووزير ووكيل ومفسبك عجزوا عن دفن إشاعة القرود حتى جاء البطل عبدالله ابو سعد ونسف الوهم خلال دقيقة واحدة.

وعلق آخر بالقول تحية لك حجم السماء ايه الاسد الهصور ..

الزيارة قلكم للمشاهدة في نسبة انخفاض المياة بمعنى ادق نفي تهمة السيطرة لاتستحق الذكر وكانت رسالة بالغة وقوية ان حثالة الارض من ككتيل الحوثي والاخوة من الرضاعة الدنق والانتقالي لايستحقون حتى الرد ع اشاعتهم، الف سلام لك.

وعلق ثالث كيف بايقع الآن بالمنتفخين بالأمس بدجل المليشيا فيديو بوسعد لسد مارب اليوم ماهو الا رأس دبوس وخز به جوف المليشيا وقطعانها المنتفخ كبرا وقبحا وسيمسون ليلتهم كل يعض قدم صاحبه من الغيظ