شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحزب الاشتراكي اليمني يعلن التحدي دفاعا عن مأرب: الحوثيين لم يحققوا حتى واحد بالمائة من أهدافهم رغم كل الحشود الهائلة والدفع بالأنساق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد ناجي الحنيشي، سكرتير الحزب الاشتراكي اليمني بمأرب أن مليشيا الحوثي الإرهابية لن تستطيع اختراق محافظة مارب مهما استخدمت من وسائل الحشد والتضليل.. مضيفا بأن الحوثيين لم يحققوا حتى واحد بالمائة من أهدافهم رغم كل الحشود الهائلة والدفع بالانساق.

وقال الحنيشي إن جماعة الحوثي لا تعطي أي قيمة للبشر، وتدفع بالناس للمحارق وللهلاك في سبيل شخص، وهذه سجية وميزة فاشية وسلوك متأصّل لديها.

وتابع في لقاء مع برنامج "فوق الطاولة" على إذاعة مارب أن "مشكلة الحوثي مع مارب هي شعورهم بـ"عقدة نقص" كون مارب استطاعت أن "تدحرهم في ظروف غير الظروف اليوم، ويفكرون أنه لا بد من بحث عن إمكانية أن يثأروا على طريقة القبلية.

وقال: الحوثيون لديهم مشكلة مع أي منطقة سليمة ومتعافية "كأنها في رؤوسهم لا يطيقونها نفسياً"، ويعتقدون أنه "يجب أن تدمر".

وأكد الحنيشي أن الإيرانيين هم من يوجهون الحوثيين هذه المرّة ويدفعونهم للضغط على محافظة مارب ويستخدمونهم كورقة ضغط في المفاوضات القادمة بين الإدارة الأمريكية وإيران فيما يخص البرنامج النووي.

وقال إن جماعة الحوثي الإرهابية لم تترك شيئاً للقاعدة وداعش بعد قصفها للمدنيين.. مؤكداً أنها تنتهج سياسية الترويع من خلال ضرب المدنيين وقتل النساء والأطفال، ولا تتورّع أن تضرب بصاروخ على مدرسة يوجد فيها أكثر من 800 طالب وطالبة في أي لحظة.

وأضاف: نحن لا نخوض الحرب من أجل الحرب، بل نخوضها دفاعًا عن النفس، ونحن نبحث عن السلام، وأي حرب لا تقود إلى السلام الضامن لحياة الناس جميعاً ليست إلا وبال، وحتى حرب المواجهة التي تخوضها الشرعية هي من أجل السلام في نهاية المطاف.

وقال: المجتمع اليمني بحاجة إلى السلام وبحاجة إلى العيش المشترك، بحاجة إلى القبول ببعضنا البعض.

ودعا الحنيشي، الجميع سياسيين وعسكريين ومدنيين إلى الوقوف في وجه هذه الميليشيا التي لم تترك أي فرصة للتعايش، "بل إن فكرة التعايش منبوذة لديها بالكامل فهي "تريد أن تقتلك وتحكمك بالقوة".