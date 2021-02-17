شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن خسارة حوثية في صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، الثلاثاء تقدماً جديداً في جبهة صرواح محافظة مأرب، تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على تلة حمة عامر والصديق بصرواح.

مصادر عسكرية ميدانية قالت إن القوات الحكومية ورجال القبائل، أطلقوا عملية عسكرية هجومية جديدة، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي.

وأضافت المصادر، أن العملية، أسفرت عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على تلة حمة عامر والصديق ومنطقة الزور بجبهة صرواح.