شكرا لبحثكم عن خبر إحباط تهريب أكثر من 1100 حزمة "قات" إلى سلطنة عمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت السلطات العُمانية، صباح اليوم الثلاثاء، احباط تهريب أكثر من 1100 رُزمة "قات" في منفذ المزيونة الحدودي مع اليمن.

وقالت "جمارك عمان" في تغريدة لها على "تويتر" إن "جمارك منفذ المزيونة أحبطت عملية تهريب أكثر من 1182 رزمة من مخدر القات كانت قادمة من الجمهورية اليمنية".

وأوضحت بأن "المتهم عمد إلى إخفاء رزم مخدر القات في قاعدة المقطورة من خلال تجويف مصمم خصيصًا لأغراض التهريب".

وبين الحين والآخر تعلن السلطات في عُمان والسعودية احباط كميات كبيرة من القات (أحد النباتات المخدرة التي تنبت في شرق أفريقيا واليمن) على الحدود المحاذية للجمهورية اليمنية، ورغم تشديد السلطات على الشريط الحدودي الا أن مهربي القات يتمكنوا من ايصال بضاعتهم الى أعماق تلك البلدين بشكلٍ شبه يومي.