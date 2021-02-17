اختتام برنامج تدريبي في مجال التعليم المالي وريادة الأعمال بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الدورات المكثفة ضمن البرنامج التدريبي في مجال التعليم المالي ومهارات تنمية وريادة الأعمال، الذي نظمته مؤسسة آفاق شبابية واستهدف 290 شاب وشابه من عملاء مؤسسات وبنوك التمويل الٲصغر .



وتضمن البرنامج الذي استمر خلال الفترة "نوفمبر - فبراير" بتمويل من وكالة التعاون الالماني الدولي Giz -مشروع تنمية القطاع الخاص وفرص التوظيف - PESP، تنفيذ دورات مكثفة وقصيرة في ريادة الأعمال والتعليم المالي ، وكيفية إعداد المشاريع التجارية ونجاحها ، وطرق التعامل مع بنوك التمويل الاصغر.

وفي حفل الختام أكد وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة الدكتور، منير لمع ، ووكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبدالرؤوف زين، ومدير إدارة الجميعات والمؤسسات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي، أهمية أقامة مثل هذه البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بالدرجة الرئيسية في المجال التجاري والاقتصادي ، وترفع من قدراتهم ومهاراتهم في تنمية و ريادة الاعمال بالمجتمع .. لافتين إلى استعدادهم تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل في تنفيذ مثل هذه المشاريع والانشطة التجارية .

من جانبها اوضحت منسقة المشروع في مؤسسة آفاق الشبابية وئام سيف ، ان البرنامج استهدف الشباب لتعريفهم كيفية إعداد وتنفيذ المشاريع التجارية بالشكل المطلوب ، وتعريفهم اسس المعاملات بين البنوك والموسسات المصرفية في عملية سحب القروض ، وإدارة المشاريع وتنفيذها وتقييمها .. مؤكده بان المؤسسة ستنفذ دورات ومشاريع ممثله خلال الفترات القادمة من العام الجاري تستهدف أكبر قدر ممكن من الشباب ضمن خطط المؤسسة.