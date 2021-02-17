محافظ عدن يتفقد أوضاع مكتبي الإعلام والثقافة وفندق عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ عدن أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، سير العمل في مكتبي الإعلام والثقافة والصعوبات التي تواجه نشاطهما.



وأستمع المحافظ لملس من مدير عام مكتب الإعلام في عدن، محسن مكيش، إلى شرح مفصل عن وضع المكتب وخطط وبرامج عمله وعلاقته بالوزارة .

وحث محافظ عدن إدارة وموظفي مكتب الإعلام على بذل المزيد من الجهود لاستمرار عمل المكتب وأداء دوره ورسالته الإعلامية التي تحتاجها عدن في الفترة الراهنة أكثر من أي وقت آخر ، مؤكداً تفهمه لمشكلات ومعاناة المكتب وإدارته وموظفيه، واستعداده للعمل على معالجتها.

كما أطلع المحافظ من المدير المالي والإداري لمكتب الثقافة، منى مقطري، على الأنشطة الثقافية التي ينفذها المكتب والوضع الإداري والمالي فيه، وجُملة الصعوبات التي يعاني منها وفي مقدمتها عدم وجود موازنة تشغيلية، وافتقاره للامكانيات التي تساعده على تنفيذ أنشطته المختلفة، وقيامه بدوره في الاهتمام بالمبدعين ورعايتهم، فضلاً عن الوضع المُزري للمبنى الذي تعرض بعض اجزاء منه للانهيار خلال الفترات السابقة.

ووعد محافظ عدن، إدارتي مكتبي الثقافة والإعلام بتكليف فريق هندسي من مكتب الأشغال بمعاينة المبنيين ورفع تقرير له للنظر في إمكانية إعادة تأهيلهما.

إلى ذلك اطّلع محافظ عدن أحمد حامد لملس اليوم الأربعاء، على الأضرار الكبيرة والبالغة التي لحقت بفندق عدن، خلال معارك حرب تحرير المدينة من المليشيات الحوثية في العام 2015.

وطاف محافظ عدن يرافقه وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق م. حسين عقربي، وفريق من مهندسي مكتب الأشغال العامة بحديقة الفندق وساحاته الخارجية والأدوار الثلاثة الأولى منه.

واستمع محافظ عدن من مهندسي مكتب الأشغال العامة والطرق، إلى شرحٍ وافٍ حول الوضع الإنشائي الحالي للفندق، وإمكانية ترميمه وتأهيله وإعادته كرمزٍ ومعلمٍ وواجهة سياحية للعاصمة المؤقتة عدن .