وزير الشباب والرياضة نايف البكري يبحث مع قيادة جامعة عدن سبل التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، مع قيادة جامعة عدن، سبل التعاون المشترك وإقامة العديد من الفعاليات والمناشط الرياضية والثقافية المختلفة ودعمها، بما فيها أسبوع الطالب الجامعي، ودعم إنشاء كلية التربية الرياضية بالجامعة.



وفي اللقاء اكد الوزير البكري استعداد الوزارة خلق شراكة حقيقية مع جامعة عدن، تتضمن توحيد الجهود والأعمال من أجل خدمة الشباب، والأخذ بأيديهم وتشجيعهم على إبراز قدراتهم وطاقاتهم في مجالات الرياضة والثقافة والبحث العلمي والاختراعات وتكريم المبرزين.

ودعا،إلى ضرورة إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة عدن، والعمل على انجازها لتغدو مساحة تحتضن ابداعات الشباب والرياضين وصقل مواهبهم بطريقة علمية تعود بالنفع على الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية ورفع اسم البلد عاليًا في المحافل العربية والدولية.

من جانبه ثمن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د.عادل عبد المجيد العبادي، حرص وزارة الشباب والرياضة على خلق شراكة حقيقة مع جامعة عدن، ومساعدتها في تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة المختلفة، سيما ما يتعلق منها في الجانب الرياضي .

حضر اللقاء من جانب الوزارة وكيل قطاع الرياضة خالد صالح، والوكيل د. عزام خليفة، ومن جانب الجامعة د. محمد حسن سالم، أمين الجامعة، ومدير عام الشؤون القانونية د. هادي المنصوري، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة د. مصطفى أحمد صالح