محافظ المهرة يؤكد على تعزيز النشاط الرياضي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الشباب والرياضة، وتعزيز الأنشطة الرياضية، التي تساهم في رعاية الشباب وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مواهبهم وقدراتهم.



واشاد المحافظ خلال لقاءه، اليوم، رئيس فرع الاتحاد العام لكرة القدم عمر سويلم، وأعضاء الاتحاد، بجهود فرع الاتحاد في تنشيط القطاع الرياضي لكرة القدم، وأنشطته خلال الفترة الماضية.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الانشطة الرياضية التي تم تنفيذها، وخطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، ناقش محافظ محافظة المهرة، اليوم، المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة، أمين بن عصم، إنجاح مشاركة شباب المهرة في مهرجان الشعوب والتراث الدولي الرابع الذي سيقام بمدينة عدن في مارس القادم.

واستعرض المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة، نبذة على المهرجان الذي سيشارك فيه شباب المهرة للمرة الثلاثة على التوالي، من خلال إقامة جناح خاص بالتراث المهري وتقديم الرقصات الشعبية التي تشتهر بالمحافظة.