اجتماع بسيئون يقر تسعيرة جديدة للغاز المنزلي بمديريات وادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، تسعيرة جديدة لاسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين في عموم المديريات بعد عملية تحريك السعر الأخيرة من قبل شركة الغاز اليمنية .



وأقر الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي ، ووكلاء مصانع التعبئة بالوادي تحديد سعر الاسطوانة في مديريات وادي حضرموت والصحراء ،بمبلغ 3500 ريال للمستهلك ، باستثناء مديريات ثمود ورماه والقف بسعر 3700 ريال ، و مديريتي العبر وزمخ ومنوخ 3350 ريال .

وشدد الوكيل الكثيري على الجهات المختصة مراقبة التزام محطات التوزيع ووكلاء البيع بالسعر المحدد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين .