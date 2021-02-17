وزير الصحة يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني لاطباء القلب في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض القلب الذي تنطمة جمعية أطباء القلب بعدن.



وسيقف المؤتمر على مدى يومين بمشاركة 420 طبيباً وطبيبة من مختلف محافظات الجمهورية، أمام 35 ورقة علمية تتناول التشخيصات المختلفة لأمراض القلب وانواعها وطرق علاجها والاستخدامات المثلى للأجهزة التشخيصية وطرق اجرائها وانواعها.

واكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على أهمية البحث العلمي وتطويره بغية أحداث نهضة شاملة في القطاع الصحي وتاثيراتها على مستوى ونوعية تقديم الخدمة الصحية للمجتمع..مشيراً الى ان المؤتمر يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات..مشدداً على ضرورة ايلاء التعليم الطبي المستمر العناية الكاملة باعتباره احد الشروط اللازمة لممارسة المهن الطبية وتجديد التراخيص لها.

وطالب الوزير بحيبح في المؤتمر بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدو معاون، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، وعميد كلية الطب والعلوم الصحية بعدن الدكتورة سوسن باخبيرة، وعميد كلية التمريض الدكتورة رجاء عبده سالم، والقائم باعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام الدكتور سالم الشبحي، وعدد من الاكاديميين والأطباء، المشاركين بتبني توصيات علمية ترفع لقيادة العمل الصحي..داعياً الى تعزيز العمل المشترك في مجال الأبحاث العلمية بين الوزارة أساتذة الجامعة باعتبارهم الرابط والدافع بالكادرات الصحية المؤهلة للحقل الصحي.

من جانبه، استعرض رئيس جمعية أطباء القلب بعدن رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور محمد السعدي، سير التحضير والإعداد لانعقاد المؤتمر..مثمناً جهود الجهات المساهمة والداعمه للمؤتمر.