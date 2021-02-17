شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحجرف يؤكد مساندة دول الخليج لبلادنا في تعزيز أمنه واستقراره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم ومساندة اليمن وتعزيز أمنه واستقراره في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الحجرف استعرض في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، جدول أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية والمقرر عقده في 20 مارس (آذار) المقبل، لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن.

كما بحث الجانبان "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن".