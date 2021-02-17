شكرا لبحثكم عن خبر لملس يزور فندق عدن ويطّلع على الأضرار الكبيرة التي لحقت به والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المحافظة

اطّلع محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس اليوم الأربعاء، على الأضرار الكبيرة والبالغة التي لحقت بفندق عدن، خلال معارك حرب تحرير العاصمة عدن من المليشيات الحوثية في العام 2015.

وفي الزيارة، التي رافقه خلالها وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق م. حسين عقربي، وفريق من مهندسي مكتب الأشغال العامة بالعاصمة عدن، قام المحافظ لملس بالوقوف على حجم ومستوى الأضرار التي تعرض لها الفندق جراء استهدافه من قبل المليشيات الحوثية، كما طاف بحديقة الفندق وساحاته الخارجية والأدوار الثلاثة الأولى منه.

واستمع محافظ العاصمة عدن من مهندسي مكتب الأشغال العامة والطرق، إلى شرحٍ وافٍ حول الوضع الإنشائي الحالي للفندق، وإمكانية ترميمه وتأهيله وإعادته كرمزٍ ومعلمٍ وواجهة سياحية للعاصمة عدن.

وفي ختام الزيارة قدم المحافظ شكره وتقديره للقوة الأمنية المُكلفة بحماية الفندق على ما قدمه أفرادها من جهود في الحفاظ على المبنى ومايحتويه من أجهزة وأثاث ومعدات وغيرها.