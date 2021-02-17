عبدون يؤكدُ على استنهاجِ المقرراتِ الدراسيةِ لصفوفِ النقلِ وإنهاءِ المرحلةِ الثانويةِ حسبَ الخططِ المقررة لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون أن العمل الفني هو العمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية ولأهمية الجانب الفني حرص مكتب فرع الوزارة بالمحافظة على إعطاء هذا الجانب أهمية كبيرة في نشاطه وخططه من خلال التأهيل والتدريب المستمر للإدارات المدرسية والموجهين ونظراء الموجهين وعدد من التخصصات التعليمية والتي كان مردودها الإجمالي واضحاً في تطوير العملية التعليمية داخل حجرات الصف واستغلال كافة المقومات المتاحة لإيصال المادة التعليمية إلى أذهان الطلاب بكل يسر وسهولة.



وفي خلال لقائه بقيادات العمل الفني بالمحافظة والمديريات أشار الوكيل عبدون إلى أن النجاح لن يأتي إلا بالخطط والمتابعة والتقييم مستعرضاً مراحل تطور التعليم في حضرموت على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ولن يتحقق ذلك إلا بالعزيمة والإرادة والدعم اللامحدود من قبل القائد الراعي الأول للتربية والتعليم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية حيث توِّجت تلك الجهود بالنجاح الملحوظ والواقعي للعملية التعليمية بحضرموت.

مؤكداً على استنهاج جميع المقررات الدراسية الواردة في الخطط المنهجية ومتابعة المعلمين لذلك وتكليف المناطق التوجيهية بالنزول للمدارس والمتابعة والتقييم.

مختتماً حديثه بالإشادة على التميز والنشاط الملحوظ للمنطقة التوجيهية بمديرية غيل باوزير حاثاً المناطق التوجيهية الأخرى أن تحذو حذوها في التفاعل والإبداع.