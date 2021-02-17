شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة التربوي القدير عبدالمجيد عبدالله بن هرهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي في وفاة الأستاذ التربوي القدير عبدالمجيد عبدالله بن هرهرة، الذي وافته المنية فجر اليوم، بمدينة شبام بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة قطاع التربية والتعليم.



وأعرب المحافظ عن عظيم الحزن لفقدان التربوي القدير عبدالمجيد بن هرهرة، الذي يعد من رواد التعليم بوادي حضرموت، بوصفه من الخريجين الأوائل من المدرسة الوسطى بغيل باوزير، وزادت مداركه العلمية بمواصلة التعليم في السودان الشقيق، وعمل عقب ذلك مديرا لوسطى شبام، ومديرا لعدد من مدارس المحافظة.

وتقدم المحافظ بالتعازي لأسرة وذوي الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بالرحمةوالمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله و إنا إليه راجعون