أمن غيل باوزير ينفذ الحملة الثالثة على الدراجات النارية المخالفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية غيل باوزير، اليوم، الحملة الثالثة على الدراجات النارية المخالفة لأنظمة السير منذ بداية العام الجديد.



وقد شملت الحملة الدراجات النارية ذات الأصوات المزعجة، وقيادة صغار السن والدراجات دون أضواء أمامية وخلفية، ومنفذي السباقات في شوارع المدينة.

وصرح العقيد هاني محمد باشكيل الخزرجي مدير الأمن وشرطة مديرية غيل باوزير أن الحملات على مخالفي قواعد السير مستمرة، وتنفيذ الإجراءات القانونية والصارمة بحق المخالفين.