شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير طائرة حوثية مفخخة قبل وصولها للمملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيارة مفخخة وهي في طريقها إلى المملكة بعد إرسالها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية



وبحسب ما ذكره التلفزيون السعودي، فإن قوات التحالف دمرت الطائرة المسيرة في الأجواء اليمنية قبل وصولها إلى المملكة.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على جنوب السعودية في الفترة الماضية عبر إرسال طائرات بدون طيار مفخخة منها ما تم تصنيعه في إيران، ما أسفر عن أضرار مادية كان أحدثها الحريق الذي اندلع في إحدى الطائرات المدنية في مطار أبها الأسبوع الماضي.