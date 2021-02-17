لقاء بالمكلا يناقش الاستعدادات لإشهار كلية المعادن والتعدين بجامعة العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش لقاء، عقد اليوم بالمكلا، ضم عضو مجلس الشورى ووزير النفط الاسبق ورئيس لجنة تأسيس كلية المعادن والتعدين بجامعة العرب الدكتور رشيد بارباع، ومدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت ، عضو اللجنة الاستشارية المهندس صلاح أحمد بابحير، الاستعدادات لإشهار كلية المعادن والتعدين بجامعة العرب.



وتطرق اللقاء الذي حضره مستشار هيئة المساحة الجيولوجية فرع حضرموت المهندس عبدالله سويد، إلى أهمية تنظيم ورشة العمل الفنية للجنة الاستشارية لتأسيس كلية المعادن والتعدين في جامعة العرب، وكذا ورشة توصيف برنامج المساقات والاهداف الاكاديمي بحضور الاكاديميين والاستشاريين وارباب العمل، على أن تكون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية شريك في المجال التعليمي والتدريبي والمخبري والحقلي.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة البروتوكول MOU الذي سيتم توقيعه مع وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وجامعة العرب، للاستفادة من وسائل التعليم والتدريب