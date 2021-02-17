المكلا.. شرطة السير تدعو المواطنين إلى إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

حثت شرطة السير السائقين على إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة وعدم الوقوف في إماكن غير مخصصة لذلك والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث .



ودعت شرطة السير السائقين ضمن حملاتها إلى الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث

وأكدت أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق انطلاقا من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعكس مدى وعي المواطن بحق الطريق للمرور .